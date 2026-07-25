Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 25 Juli 2026: Ada Moana Hingga The Odyssey
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan telah tiba! Bagi Anda yang merencanakan liburan atau sekadar ingin mengisi waktu santai bersama keluarga dan teman di Jogja, menyaksikan film di bioskop bisa menjadi pilihan tepat.
Sejumlah film layar lebar populer dari berbagai genre—mulai dari petualangan, horor, aksi, hingga animasi keluarga—siap menemani Sabtu Anda. Berikut adalah jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk Sabtu, 25 Juli 2026:
1. Ambarukmo Plaza XXI
- Moana (SU | 110 Menit)
Jam Tayang: 12:00 | 14:15 | 16:30 | 18:45 | 21:00
- Evil Dead Burn (R21+ | 110 Menit)
Jam Tayang: 12:20 | 16:25 | 20:30
- The Odyssey (R13+ | 172 Menit)
Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:45 | 16:30 | 19:00 | 19:45
- Minions & Monsters (SU | 90 Menit)
Jam Tayang: 12:35 | 14:25
- Ip Man: Kung Fu Legend (R13+ | 94 Menit)
Jam Tayang: 14:30 | 18:35
- Samakdo (R17+ | 99 Menit)
Jam Tayang: 16:15 | 18:15
- Juminten Edan (R17+ | 108 Menit)
Jam Tayang: 20:15
2. Empire XXI
- Ip Man: Kung Fu Legend (R13+ | 94 Menit)
Jam Tayang: 12:10 | 14:55
- Obsession (R17+ | 109 Menit)
Jam Tayang: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 20:55
- Samakdo (R17+ | 99 Menit)
Jam Tayang: 12:55 | 16:50
- Sihir Tanah Kubur (R17+ | 86 Menit)
Jam Tayang: 13:05 | 14:55 | 16:45
- The Odyssey (R13+ | 172 Menit)
Jam Tayang: 13:30 | 14:05 | 16:40 | 17:20 | 18:50 | 19:50 | 20:35
- Evil Dead Burn (R21+ | 110 Menit)
Jam Tayang: 18:35 | 20:45
3. Jogja City Mall XXI
- The Odyssey (R13+ | 172 Menit)
Jam Tayang: 12:15 | 13:30 | 14:15 | 16:40 | 17:25 | 19:20 | 19:50 | 20:35
- Moana (SU | 115 Menit)
Jam Tayang: 12:20 | 14:30 | 18:55 | 21:05
- Ip Man: Kung Fu Legend (R13+ | 94 Menit)
Jam Tayang: 12:25 | 15:25
- Cek Khodam (R13+ | 110 Menit)
Jam Tayang: 12:35 | 20:45
- Sihir Tanah Kubur (R17+ | 86 Menit)
Jam Tayang: 13:00 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 20:00
- Samakdo (R17+ | 99 Menit)
Jam Tayang: 14:40 | 18:45
- Ketok Mejik (R13+ | 111 Menit)
Jam Tayang: 16:35 | 16:45
- Evil Dead Burn (R21+ | 110 Menit)
Jam Tayang: 17:15
4. CGV Pakuwon Mall Jogja
Baca Juga:
- The Eyes (17+ | 105 Menit)
Regular 2D (Rp 57.000): 20:35
- Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil (SU | 102 Menit)
4DX2D (Rp 95.000): 14:50 | 17:00
- Samakdo (17+ | 99 Menit)
Regular 2D (Rp 57.000): 12:05 | 14:15 | 18:30
- WIND UP: The Movie (13+ | 88 Menit)
Regular 2D (Rp 57.000): 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30
- Sihir Tanah Kubur (21+ | 86 Menit)
Regular 2D (Rp 57.000): 17:55 | 19:50
- Evil Dead Burn (21+ | 110 Menit)
2D Velvet (Rp 110.000): 15:05 | 17:25
Regular 2D (Rp 57.000): 21:45
- Ip Man: Kung Fu Legend (13+ | 94 Menit)
Regular 2D (Rp 57.000): 16:25
- The Odyssey (13+ | 172 Menit)
2D SphereX (Rp 57.000): 10:30 | 13:55 | 17:20 | 20:45
2D ScreenX (Rp 57.000): 11:00 | 16:45 | 20:10
4DX2D (Rp 95.000): 11:30 | 19:10
2D Velvet (Rp 110.000): 11:45 | 19:40
- Moana (SU | 115 Menit)
ScreenX 2D (Rp 67.000): 14:20
Regular 2D (Rp 57.000): 15:30 | 20:25
- Toy Story 5 (SU | 102 Menit)
Regular 2D (Rp 57.000): 13:15
5. CGV Transmart Maguwo
- Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil (SU | 102 Menit)
Regular 2D (Rp 43.000): 12:00 | 16:00
- WIND UP: The Movie (13+ | 88 Menit)
Regular 2D (Rp 45.000): 14:05 | 18:05 | 20:00
- Sihir Tanah Kubur (21+ | 86 Menit)
Regular 2D (Rp 43.000): 14:40 | 16:35 | 18:30 | 20:30
- Minions & Monsters (SU | 90 Menit)
Regular 2D (Rp 43.000): 11:40 | 12:40 | 14:55 | 17:05
- The Odyssey (13+ | 172 Menit)
Regular 2D (Rp 43.000): 11:30 | 13:35 | 16:55 | 19:05 | 20:15
Jadwal pemutaran dan harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengelola bioskop. Pastikan Anda datang lebih awal atau memesan tiket secara daring untuk mengamankan kursi pilihan. Selamat menonton! (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Banyak film baru yang menarik untuk ditonton.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News