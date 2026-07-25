Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 25 Juli 2026: Ada Moana Hingga The Odyssey

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan telah tiba! Bagi Anda yang merencanakan liburan atau sekadar ingin mengisi waktu santai bersama keluarga dan teman di Jogja, menyaksikan film di bioskop bisa menjadi pilihan tepat.

Sejumlah film layar lebar populer dari berbagai genre—mulai dari petualangan, horor, aksi, hingga animasi keluarga—siap menemani Sabtu Anda. Berikut adalah jadwal tayang bioskop di Yogyakarta untuk Sabtu, 25 Juli 2026:

1. Ambarukmo Plaza XXI

Baca Juga: Daftar Pemenang Jogja International Kite Festival 2026 di Pantai Parangkusumo

Moana (SU | 110 Menit)

Jam Tayang: 12:00 | 14:15 | 16:30 | 18:45 | 21:00

Jam Tayang: 12:00 | 14:15 | 16:30 | 18:45 | 21:00 Evil Dead Burn (R21+ | 110 Menit)

Jam Tayang: 12:20 | 16:25 | 20:30

Jam Tayang: 12:20 | 16:25 | 20:30 The Odyssey (R13+ | 172 Menit)

Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:45 | 16:30 | 19:00 | 19:45

Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:45 | 16:30 | 19:00 | 19:45 Minions & Monsters (SU | 90 Menit)

Jam Tayang: 12:35 | 14:25

Jam Tayang: 12:35 | 14:25 Ip Man: Kung Fu Legend (R13+ | 94 Menit)

Jam Tayang: 14:30 | 18:35

Jam Tayang: 14:30 | 18:35 Samakdo (R17+ | 99 Menit)

Jam Tayang: 16:15 | 18:15

Jam Tayang: 16:15 | 18:15 Juminten Edan (R17+ | 108 Menit)

Jam Tayang: 20:15

2. Empire XXI

Ip Man: Kung Fu Legend (R13+ | 94 Menit)

Jam Tayang: 12:10 | 14:55

Jam Tayang: 12:10 | 14:55 Obsession (R17+ | 109 Menit)

Jam Tayang: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 20:55

Jam Tayang: 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 | 20:55 Samakdo (R17+ | 99 Menit)

Jam Tayang: 12:55 | 16:50

Jam Tayang: 12:55 | 16:50 Sihir Tanah Kubur (R17+ | 86 Menit)

Jam Tayang: 13:05 | 14:55 | 16:45

Jam Tayang: 13:05 | 14:55 | 16:45 The Odyssey (R13+ | 172 Menit)

Jam Tayang: 13:30 | 14:05 | 16:40 | 17:20 | 18:50 | 19:50 | 20:35

Jam Tayang: 13:30 | 14:05 | 16:40 | 17:20 | 18:50 | 19:50 | 20:35 Evil Dead Burn (R21+ | 110 Menit)

Jam Tayang: 18:35 | 20:45

3. Jogja City Mall XXI

The Odyssey (R13+ | 172 Menit)

Jam Tayang: 12:15 | 13:30 | 14:15 | 16:40 | 17:25 | 19:20 | 19:50 | 20:35

Jam Tayang: 12:15 | 13:30 | 14:15 | 16:40 | 17:25 | 19:20 | 19:50 | 20:35 Moana (SU | 115 Menit)

Jam Tayang: 12:20 | 14:30 | 18:55 | 21:05

Jam Tayang: 12:20 | 14:30 | 18:55 | 21:05 Ip Man: Kung Fu Legend (R13+ | 94 Menit)

Jam Tayang: 12:25 | 15:25

Jam Tayang: 12:25 | 15:25 Cek Khodam (R13+ | 110 Menit)

Jam Tayang: 12:35 | 20:45

Jam Tayang: 12:35 | 20:45 Sihir Tanah Kubur (R17+ | 86 Menit)

Jam Tayang: 13:00 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 20:00

Jam Tayang: 13:00 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 20:00 Samakdo (R17+ | 99 Menit)

Jam Tayang: 14:40 | 18:45

Jam Tayang: 14:40 | 18:45 Ketok Mejik (R13+ | 111 Menit)

Jam Tayang: 16:35 | 16:45

Jam Tayang: 16:35 | 16:45 Evil Dead Burn (R21+ | 110 Menit)

Jam Tayang: 17:15

4. CGV Pakuwon Mall Jogja

The Eyes (17+ | 105 Menit)

Regular 2D (Rp 57.000): 20:35

Regular 2D (Rp 57.000): 20:35 Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil (SU | 102 Menit)

4DX2D (Rp 95.000): 14:50 | 17:00

4DX2D (Rp 95.000): 14:50 | 17:00 Samakdo (17+ | 99 Menit)

Regular 2D (Rp 57.000): 12:05 | 14:15 | 18:30

Regular 2D (Rp 57.000): 12:05 | 14:15 | 18:30 WIND UP: The Movie (13+ | 88 Menit)

Regular 2D (Rp 57.000): 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30

Regular 2D (Rp 57.000): 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 Sihir Tanah Kubur (21+ | 86 Menit)

Regular 2D (Rp 57.000): 17:55 | 19:50

Regular 2D (Rp 57.000): 17:55 | 19:50 Evil Dead Burn (21+ | 110 Menit)

2D Velvet (Rp 110.000): 15:05 | 17:25

Regular 2D (Rp 57.000): 21:45

2D Velvet (Rp 110.000): 15:05 | 17:25 Regular 2D (Rp 57.000): 21:45 Ip Man: Kung Fu Legend (13+ | 94 Menit)

Regular 2D (Rp 57.000): 16:25

Regular 2D (Rp 57.000): 16:25 The Odyssey (13+ | 172 Menit)

2D SphereX (Rp 57.000): 10:30 | 13:55 | 17:20 | 20:45

2D ScreenX (Rp 57.000): 11:00 | 16:45 | 20:10

4DX2D (Rp 95.000): 11:30 | 19:10

2D Velvet (Rp 110.000): 11:45 | 19:40

2D SphereX (Rp 57.000): 10:30 | 13:55 | 17:20 | 20:45 2D ScreenX (Rp 57.000): 11:00 | 16:45 | 20:10 4DX2D (Rp 95.000): 11:30 | 19:10 2D Velvet (Rp 110.000): 11:45 | 19:40 Moana (SU | 115 Menit)

ScreenX 2D (Rp 67.000): 14:20

Regular 2D (Rp 57.000): 15:30 | 20:25

ScreenX 2D (Rp 67.000): 14:20 Regular 2D (Rp 57.000): 15:30 | 20:25 Toy Story 5 (SU | 102 Menit)

Regular 2D (Rp 57.000): 13:15

5. CGV Transmart Maguwo

Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil (SU | 102 Menit)

Regular 2D (Rp 43.000): 12:00 | 16:00

Regular 2D (Rp 43.000): 12:00 | 16:00 WIND UP: The Movie (13+ | 88 Menit)

Regular 2D (Rp 45.000): 14:05 | 18:05 | 20:00

Regular 2D (Rp 45.000): 14:05 | 18:05 | 20:00 Sihir Tanah Kubur (21+ | 86 Menit)

Regular 2D (Rp 43.000): 14:40 | 16:35 | 18:30 | 20:30

Regular 2D (Rp 43.000): 14:40 | 16:35 | 18:30 | 20:30 Minions & Monsters (SU | 90 Menit)

Regular 2D (Rp 43.000): 11:40 | 12:40 | 14:55 | 17:05

Regular 2D (Rp 43.000): 11:40 | 12:40 | 14:55 | 17:05 The Odyssey (13+ | 172 Menit)

Regular 2D (Rp 43.000): 11:30 | 13:35 | 16:55 | 19:05 | 20:15

Jadwal pemutaran dan harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengelola bioskop. Pastikan Anda datang lebih awal atau memesan tiket secara daring untuk mengamankan kursi pilihan. Selamat menonton! (mar3/jpnn)