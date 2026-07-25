Warga Pracimantoro Geruduk UGM, Tuntut Tanggung Jawab Penyusun Amdal Pabrik Semen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan warga Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Paguyuban Tali Jiwa mendatangi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat siang (24/7).

Kedatangan warga bertujuan untuk menggelar audiensi sekaligus menuntut tanggung jawab moral dua dosen UGM, Tjahyo Nugroho Adji dan Tommy Andryan Tivianton, yang terlibat sebagai ahli karst dan hidrogeologi dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pabrik semen di wilayah mereka.

Dokumen amdal tersebut menjadi salah satu landasan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/19 Tahun 2024.

Keputusan ini melapangkan jalan bagi eksploitasi industri ekstraktif di Pracimantoro, termasuk pemberian izin tambang batu gamping 4,5 juta ton per tahun di area seluas 186,13 hektare kepada PT Sewu Surya Sejati, serta rencana pembangunan pabrik semen berkapasitas 4,2 juta ton per tahun oleh PT Anugerah Andalan Asia.

Sebagian besar warga dari Desa Watangrejo, Suci, Gambirmanis, Joho, dan Petirsari menolak keras proyek industri pertambangan tersebut.

Menurut warga, aktivitas tambang dan pabrik semen mengancam sedikitnya 327 hektare lahan pertanian produktif serta mengabaikan kenyataan ekologis kawasan bentang alam karst setempat.

Warga mengkritik keras kesimpulan amdal yang menyebut wilayah mereka layak ditambang hanya karena lokasi tersebut belum masuk dalam peta penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

Ketua Paguyuban Tali Jiwa Suryo Perment menegaskan bahwa dokumen amdal tersebut cacat secara prosedur maupun substansi.