Sultan HB X Minta Penerapan Pedestrian Penuh Malioboro Direncanakan dengan Matang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan konsep pedestrian penuh di kawasan Malioboro tidak bertujuan menutup semua akses kendaraan.

Menurutnya, konsep pedestarian penuh harus mengakomodir kebutuhan distribusi barang ke pertokoan di Malioboro.

"Di sana kan tidak mungkin kalau tidak pakai kendaraan, tetapi ruang-ruang seperti itu dibuka hanya pada waktu-waktu tertentu, dengan izin tertentu," katanya, Kamis (23/7).

Dengan begitu harapannya aktivitas ekonomi di Malioboro tetap bisa berjalan.

Di sisi lain, Sultan meminta agar kantung parkir ikut dipikirkan sejalan dengan upaya penerapan pedestrian penuh.

Dia mempersilakan warga atau pihak swasta yang ingin mengembangkan tempat parkir di sekitar kawasan Malioboro.

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"Di situ juga banyak rumah kosong yang mungkin ada kemauan dari yang tinggal di situ atau yang lain, mereka juga mau jadi tempat untuk parkir, nyewakan tempat parkir atau bangun parkiran di situ, milik swasta atau apa, ya, silakan aja," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah membentuk tim yang bertugas mengkaji penataan sepuluh ruas jalan atau sirip penghubung di kawasan Malioboro.