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Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 27 Juli 2026

Senin, 27 Juli 2026 – 07:34 WIB
Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 27 Juli 2026 - JPNN.com Jogja
Pelayanan SIM Keliling di Jogja. Foto : Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Polda DIY beserta jajaran kembali membuka layanan SIM Keliling dan SIM Corner pada hari ini, Senin, 27 Juli 2026.

Layanan ini difokuskan khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis, diharuskan melakukan penerbitan SIM baru di Satpas masing-masing.

Berikut adalah titik lokasi pelayanan yang beroperasi pada hari ini:

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1. Satlantas Polresta Yogyakarta
Lokasi: Alun-alun Kidul (SIM Keliling Alkid / Simon Palace)
Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

2. Ditlantas Polda DIY (Gerai SIM Corner)
SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB

Untuk wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, pelayanan bus SIM Keliling reguler tidak beroperasi pada hari Senin ini dan akan kembali sesuai jadwal mingguan masing-masing.

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Syarat Dokumen yang Wajib Dibawa
Untuk memperlancar proses perpanjangan, masyarakat diimbau untuk menyiapkan berkas persyaratan dari rumah:

  • KTP Asli beserta fotokopi
  • SIM Asli yang masih berlaku beserta fotokopi
  • Kartu BPJS Kesehatan (aktif)
  • Surat Keterangan Kesehatan (dapat diperoleh di lokasi/dokter yang ditunjuk)
  • Surat Lulus Tes Psikologi

Masyarakat disarankan untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang serta memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum menuju ke lokasi pelayanan. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Senin 27 Juli 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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