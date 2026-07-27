UGM Buka Sekolah Berkuda Terpadu untuk Umum, Ada Fasilitas Hippotherapy

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi meresmikan Pusat Kajian dan Olahraga Berkuda atau Sekolah Berkuda sebagai fasilitas terpadu di dalam area kampus. Uniknya, fasilitas ini tidak hanya difungsikan untuk kegiatan akademik, tetapi juga dibuka secara luas untuk masyarakat umum.

Pusat berkuda ini dirancang sebagai wadah yang mengintegrasikan penelitian, pelatihan, hingga layanan olahraga berkuda.

Peresmian ditandai secara simbolis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Fapet UGM dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Jawa Tengah pada Jumat (24/7).

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Dekan Fapet UGM Budi Guntoro dan Ketua PORDASI Jawa Tengah Danang Eko Yulianto.

Budi Guntoro mengatakan hadirnya Sekolah Berkuda ini merupakan bentuk inovasi dan pengembangan dari kurikulum pembelajaran yang selama ini berjalan di Fapet UGM.

"Kami ingin menghadirkan model pengelolaan sekolah berkuda yang dapat direplikasi oleh masyarakat sebagai standar pengembangan olahraga berkuda di Indonesia," ujarnya.

Langkah ini juga mendapat apresiasi dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM Arief Setiawan Budi Nugroho.

Ia menilai Fapet UGM berhasil menghadirkan pusat kajian yang berimbang, tidak hanya fokus pada pengembangan ilmu peternakan, tetapi juga berdampak nyata pada pelayanan masyarakat.