Gudang Produksi Bambu Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah gudang pabrik produksi bambu di Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Sabtu (25/7).

Kebakaran diketahui oleh karyawan yang melihat asap di ruang oven sekitar pukul 15.30 WIB.

Setelah dicek ternyata api sudah mulai membesar.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan Apar, tetapi api tetap menyala.

Beberapa saat kemudian tiba petugas pemadam kebakaran.

"Petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 19.25 WUB dan dilanjutkan dengan proses pendinginan," katanya.

Iptu Rita mengatakan dugaan sementara pemicu kebakaran berasal tungku oven produksi bambu.

"Tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materi diperkirakan lebih dari Rp 1 miliar," katanya. (mcr25/jpnn)