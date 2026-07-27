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Lahan SG di Perbukitan Imogiri Bantul Terbakar, Polisi Selidiki Penyebabnya

Senin, 27 Juli 2026 – 17:45 WIB
Lahan SG di Perbukitan Imogiri Bantul Terbakar, Polisi Selidiki Penyebabnya - JPNN.com Jogja
Api tampak di area perbukitan di wilayah Imogiri, Kabupaten Bantul pada Minggu (26/7). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kawasan hutan di area perbukitan wilayah Desa Selopamioro dan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar pada Minggu (26/7).

Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 15.00 WIB dan terjadi kembali satu jam kemudian. 

Kebakaran bahkan terjadi saat malam hari dan api tampak menyala dari atas bukit.

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan di Selopamioro luas lahan terbakar mencapai lima hektare.

"Seluruhnya merupakan tanah sultan ground yang berada di kawasan perbukitan. Jauh dari permukiman warga," ujarnya, Senin (27/7).

Di Selopamioro api muncul di enam titik,  sementara di Wukirsari kebakaran terjadi di dua titik.

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"Lahan yang terbakar terdiri dari lahan milik warga dan tanah sultan ground yang berada di kawasan perbukitan," katanya. 

Luas lahan yang terbakar di Wukirsari diperkirakan mencapai tiga hektare. 

Lahan sultan ground yang ada di Imogiri, Bantul, terbakar pada Minggu sore. Penyebabnya sedang diselidiki polisi.
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TAGS   bantul Imogiri sultan Ground kebakaran lahan kebakaran sultan ground tanah SG kebakaran Bantul

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