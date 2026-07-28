Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 28 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masa berlaku Surat Izin Mengemudinya (SIM) hampir habis, dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner yang beroperasi hari ini, Selasa 28 Juli 2026.

Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C tanpa harus datang ke markas kepolisian setempat.

Berikut adalah daftar lokasi pelayanan perpanjangan SIM yang beroperasi di wilayah DIY pada hari ini:

1. Polresta Yogyakarta (Simon Palace)

Lokasi: Alun-Alun Kidul (Alkid)

Waktu Operasional: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

2. Polres Kulon Progo (SIMMADE)

Lokasi: PJR Temon

Waktu Operasional: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

3. Ditlantas Polda DIY (SIM Corner Gerai Mall)

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB

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Untuk wilayah Kabupaten Sleman, pelayanan Bus SIM Keliling Pagi tidak dijadwalkan beroperasi pada Selasa, 28 Juli 2026 (jadwal rutin bulanan berakhir di tanggal 21 Juli).

Untuk wilayah Kabupaten Bantul, pelayanan keliling bersifat insidental sesuai agenda khusus daerah.