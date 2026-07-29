Mutasi Sejumlah Pejabat Polri di Polres Bantul
jogja.jpnn.com, BANTUL - Polres Bantul menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah anggotanya pad Rabu (29/7).
Prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto.
Berdasarkan keputusan mutasi jabatan di lingkungan Polda DIY, posisi kasatreskrim Polres Bantul berpindah tangan dari AKP Achmad Mirza kepada AKP Subihan Afuan Ardhi.
AKP Achmad Mirza dipromosikan menjadi Ps. Kasatresbarkoba Polresa Sleman.
Sedangkan AKP Wahyu Tri Wibowo dipromosikan menjadi Kapolsek Banguntapan.
Dia menggantikan AKP Wahyu Aji Wibowo yang kini menjabat sebagai Ps. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta.
"Serah terima jabatan bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata kapolres.
Menurutnya, tantangan tugas kepolisian ke depannya makin kompleks.
Sejumlah anggota Polri di Polres Bantul mendapatkan promosi jabatan. Kasatreskrim dan Kapolsek Banguntapan berganti.
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