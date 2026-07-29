PT Indosat Catat Pertumbuhan Dobel Digit, Regional Jateng-DIY Kian Tumbuh Kuat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kinerja keuangan dan operasional PT Indosat Tbk menunjukkan tren positif pada semester pertama 2026.

Periode enam bulan ini, Indosat membukukan pendapatan sebesar Rp 30,7 triliun, meningkat 13,1 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sedangkan EBITDA tumbuh lebih cepat sebesar 14 persen YoY, dengan margin EBITDA mencapai 47,6 persen.

Percepat Transformasi Berbasis AI

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan AI kini makin integral dalam pengalaman digital sehari-hari pelanggannya.

“AI North Star kami mendorong pertumbuhan nilai jangka panjang dengan mentransformasi Indosat dari penyedia konektivitas menjadi perusahaan teknologi berbasis AI," katanya, Selasa (28/7).

Menurutnya, pertumbuhan double digit yang dicapai menjadi bukti kuat strategi pihaknya berjalan baik sekaligus mencerminkan momentum positif dari perjalanan transformasi.

"Pencapaian ini makin memperkuat keyakinan kami untuk mengakselerasi fase transformasi selanjutnya, dengan memperkuat kapabilitas yang akan menjadi mesin pertumbuhan di masa depan sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem AI di Indonesia," katanya.