Fenomena Sekolah Sepi Peminat, Faktor Demografi dan Lokasi Jadi Pemicu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fenomena sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik dalam beberapa tahun terakhir makin memprihatinkan. Sejumlah sekolah negeri maupun swasta di berbagai wilayah kini kesulitan memenuhi daya tampung penerimaan murid baru, bahkan beberapa di antaranya hanya memperoleh satu hingga dua peserta didik baru.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa daerah seperti Bantul dan Gunungkidul mulai mengambil langkah tegas.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul tengah memetakan sekolah yang mengalami penurun signifikan pada tahun ajaran 2026/2027.

Berdasarkan data awal, terdapat 10 SMP swasta dan 12 SD yang tercatat menerima siswa baru dalam kisaran 0 hingga 5 orang.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Bantul, misalnya, memilih langkah penggabungan terhadap lima SD Negeri yang rata-rata hanya memiliki total sekitar 20 siswa per sekolah.

Penggabungan sekolah di gunungkidul yang kekurangan siswa, antara lain SDN Sambeng II digabung ke SDN Sambeng I, SDN Widoro Semin digabung ke SDN Sumberejo Semin, SDN Kemiri I Tanjungsari digabung ke SDN Kemiri II Tanjungsari, SDN Jaten Tanjungsari digabung ke SDN Gatak Tanjungsari, dan SDN Gelaran III Karangmojo digabung ke SDN Banyubening I Karangmojo.

Jika lokasi sekolah hasil regrouping dirasa terlalu jauh, Pemerintah Gunungkidul membebaskan para siswa terdampak untuk memilih sekolah tujuan yang paling mudah dijangkau.

Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Endro Dwi Hatmanto menilai bahwa fenomena ini tidak bisa secara mendadak disimpulkan sebagai bentuk kegagalan mutu sekolah semata.