Jadwal Layanan SIM Keliling Jogja Hari Ini, Kamis 30 Juli 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Polda DIY bersama Satlantas Polres jajaran kembali menghadirkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026.

Layanan armada keliling dan gerai mal ini khusus melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif sehingga masyarakat tidak perlu mengantre di kantor Satpas utama.

Berikut adalah perincian lokasi dan waktu operasional pelayanan perpanjangan SIM di wilayah DIY untuk hari Kamis, 30 Juli 2026:

1. Polresta Yogyakarta

Lokasi: Alun-alun Kidul (Alkid) / Simon Palace

Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

2. Satlantas Polres Kulon Progo

Lokasi: Kapanewon Nanggulan (SIMMADE / SIM Masuk Desa)

Waktu: Pukul 08.00 – 12.00 WIB

3. Ditlantas Polda DIY (SIM Corner Gerai Mall)

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB

Untuk wilayah Polresta Sleman dan Polres Bantul, layanan bus SIM Keliling rutin tidak beroperasi pada hari ini. Warga Sleman dan Bantul dapat memanfaatkan gerai SIM Corner terdekat atau mendatangi Satpas Polres setempat.

Pastikan Anda membawa kelengkapan berkas berikut sebelum menuju lokasi pelayanan: