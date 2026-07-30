Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas untuk Kegiatan JLFR di Malioboro.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polresta Yogyakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat kegiatan Jogja Last Friday Ride (JLFR) pada Jumat besok.

Peserta JLFR tersebut bakal melintas di lajur kanan atau sisi barat Jalan Malioboro.

Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alvian Hidayat mengatakan jalur kiri tetap sebagai lajur operasional Trans Jogja.

"Meski bersamaan dengan Car Free Night, Trans Jogja tetap beroperasi sehingga diharapkan layanan transportasi umum dapat berjalan maksimal," kata Alvian.

Rekayasa lalu lintas ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh pengguna ruang publik di kawasan pedestarian tersebut.

"Diupayakan tetap saling berbagi ruang. Satu lajur untuk para pesepeda, satu lajur lagi untuk pejalan kaki ataupun wisatawan yang berjalan kaki," katanya.

Selain itu, Satlantas Polresta Yogyakarta juga akan menempatkan personelnya di sejumlah titik strategis untuk memastikan kelancaran JLFR.

Personel kepolisian akan disiagakan di sekitar kawasan Kleringan. (mcr25/jpnn)