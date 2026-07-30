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BEM Nusantara Berkumpul di Jogja, Bawa Keresahan dari Daerah

Kamis, 30 Juli 2026 – 19:02 WIB
BEM Nusantara Berkumpul di Jogja, Bawa Keresahan dari Daerah - JPNN.com Jogja
BEM Nusantara menggelar aksi damai di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Kamis (30/7). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara menggelar aksi damai di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Kamis (30/7).

Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia tersebut berkumpul di Kota Yogyakarta dalam menyampaikan aspirasinya.

Satu per satu perwakilan mahasiswa dari Riau, Sulawesi Barat, Jakarta, Jawa Barat hingga Papua bergantian berorasi membawa keresahan dari daerah masing-masing.

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Mereka menyoroti sejumlah isu, terutama masalah pendidikan selama masa kepemimpinan Prabowo Subianto. 

Koordinator BEM Nusantara DIY Miftahun Niam mengatakan perwakilan mahasiswa yang hadir berasal dari Aceh hingga Papua.

"Dari Papua sampai Aceh berhimpun di Yogyakarta ini membawa isu daerah masing-masing," katanya.

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Mereka menilai banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Kemudian, mereka juga mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dan mengkritik cara militerisme yang dipakai pemerintah dalam menangani berbagai problem.

Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta.
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TAGS   titik nol kilometer yogyakarta mahasiswa demonstrasi bem nusantara demo jogja

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