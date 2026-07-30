Kekeringan di Gunungkidul, Polisi Pakai Water Cannon untuk Kirim Air Bersih

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Gunungkidul kembali memicu krisis air bersih di sejumlah titik. Menanggapi kondisi tersebut, Polres Gunungkidul menerjunkan kendaraan taktis Armoured Water Canon (AWC) untuk menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga di Padukuhan Kemesu, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Kamis (30/7).

Kapolsek Rongkop Kompol Sartono mengatakan pengerahan armada AWC ini merupakan bentuk respons kepolisian dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga serta meringankan beban psikologis dan sosial akibat kekeringan.

"Kehadiran air bersih ini adalah bentuk respons cepat kepolisian atas dampak kekurangan air yang dirasakan warga akibat kemarau. Sebagai bentuk antisipasi, unit kendaraan taktis tersebut dikerahkan untuk membantu masyarakat," ujar Kompol Sartono saat mendampingi proses penyaluran ke tangki-tangki warga.

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Krisis air di kawasan perbukitan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul Purwono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyalurkan sedikitnya 636 ribu liter air bersih ke berbagai wilayah terdampak.

Jumlah tersebut belum termasuk bantuan dari anggaran masing-masing kapanewon yang datanya masih terus dihimpun.

Berdasarkan pemetaan BPBD, Kecamatan Tepus tercatat sebagai wilayah dengan dampak kekeringan terparah, disusul oleh Kecamatan Rongkop.

Di Kecamatan Tepus BPBD telah mendistribusikan 40 tangki air bersih dan sedang menunggu usulan lanjutan.