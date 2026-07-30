Para Tersangka Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengusutan kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, terus bergulir. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta hingga kini telah menetapkan total 32 orang sebagai tersangka dan mendata sedikitnya 157 anak menjadi korban.

Meski puluhan tersangka telah ditahan, kepolisian mengonfirmasi bahwa dua di antaranya tidak dilakukan penahanan karena alasan kemanusiaan.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Yogyakarta Iptu Apri Sawitri mengatakan bahwa pertimbangan kondisi fisik dan keluarga menjadi alasan utama dua tersangka tersebut tidak ditahan.

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Seorang tersangka sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan empat bulan, sementara tersangka lainnya memiliki bayi yang masih berusia empat bulan.

"Dari penetapan 14 tersangka (gelombang pertama sesi dua), satu orang tidak ditahan karena hamil empat bulan. Kemudian dari pemanggilan tanggal 28 Juli, satu orang lagi tidak ditahan karena memiliki bayi berumur empat bulan," ujar Iptu Apri di Yogyakarta, Kamis (30/7).

Penanganan kasus yang bermula dari penggerebekan pada 25 April 2026 itu dibagi ke dalam dua sesi penetapan tersangka.

Pada sesi pertama ditetapkan 13 tersangka, yaitu satu Ketua Yayasan, satu Kepala Sekolah, dan sebelas Pengasuh.

Berkas perkara untuk seluruh tersangka sesi pertama ini sudah memasuki Tahap II atau pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta.