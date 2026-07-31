Meski Perekonomian DIY Tumbuh, Sultan HB X Minta Pemda Waspada

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri dan tetap siaga menghadapi berbagai potensi gejolak ekonomi.

Meski perekonomian DIY pada triwulan I-2026 mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,84 persen, bayang-bayang ketidakpastian global masih menjadi ancaman nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Sultan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II Tahun 2026 di Yogyakarta, Kamis (30/7).

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"Tekanan global dan domestik berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli, serta membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas," tegas Sri Sultan.

Capaian pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,84 persen sejauh ini berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan nasional maupun Pulau Jawa.

Kinerja positif ini utamanya disokong oleh tingginya aktivitas di sektor pariwisata serta laju inflasi yang masih terjaga dalam kisaran sasaran.

Meski indikator makro menunjukkan tren positif, Sri Sultan menggarisbawahi sejumlah tantangan eksternal dan internal yang perlu diantisipasi sejak dini.

Beberapa faktor yang patut diwaspadai, antara lain ketidakpastian geopolitik global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku industri, serta potensi kekeringan akibat fenomena iklim El Nino.