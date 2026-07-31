Sri Sultan Tetapkan 4 Kalurahan Jadi Percontohan Revitalisasi Lumbung Mataraman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Empat kalurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditetapkan sebagai lokasi percontohan revitalisasi Program Lumbung Mataraman.

Tujuan program ini adalah untuk membangun kemandirian pangan.

Penetapan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026 tentang Revitalisasi Lumbung Mataraman melalui Optimalisasi Program Kalurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap empat desa itu menjadi contoh pengembangan program di masing-masing kabupaten.

Keempat kalurahan tersebut, yaitu Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo serta Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

"Kemarin kan baru model, baru empat. Empat itu kami percepat. Satu kabupaten satu," ujar Sri Sultan pada Kamis (30/7).

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Menurut Sri Sultan, keberhasilan Lumbung Mataraman dapat diukur dari kemampuannya membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Hasil usaha yang diperoleh nanti perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menyisihkan sebagian keuntungan sebagai modal bersama untuk pengembangan.