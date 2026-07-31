BPBD Punya 800 Tangki Air Bersih untuk Warga Gunungkidul, Begini Cara Mengakses Bantuan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mematangkan strategi penanganan kekeringan di wilayahnya.

Untuk memastikan ketersediaan air bersih tetap terjaga hingga akhir musim kemarau, BPBD menyiapkan skema anggaran cadangan melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono mengatakan anggaran reguler distribusi air bersih pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 346 juta.

Jumlah tersebut meningkat karena anggaran tahun lalu hanya Rp 300 juta.

Alokasi anggaran tersebut setara dengan penyediaan sekitar 800 tangki air bersih. Hingga saat ini, 160 tangki telah disalurkan ke sejumlah titik terdampak, sementara sisanya digunakan sebagai cadangan pasokan untuk beberapa bulan ke depan.

"Dari 800 tadi sudah berkurang 160 tangki sebagai persediaan beberapa bulan ke depan," katanya.

Beberapa wilayah yang tercatat telah menerima penyaluran air bersih di antaranya meliputi Kapanewon Rongkop, Tepus, Wonosari, Panggang, dan Saptosari.

Meskipun demikian, BPBD memperkirakan alokasi 800 tangki tersebut hanya memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pertengahan September 2026.