Info Pelatihan Bagi Warga Sleman Korban PHK

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah cepat dan strategis dalam menangani dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa para pekerja akibat penutupan sejumlah perusahaan di wilayahnya.

Pemkab Sleman mengedepankan pendekatan pembinaan serta pelatihan berbasis minat sebagai solusi konkret bagi warga terdampak.

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan bahwa pihak pemkab tidak hanya fokus pada pemulihan ekonomi jangka pendek para pekerja, tetapi juga menyiapkan program pendampingan masa depan bagi keluarga mereka.

"Bagi masyarakat terdampak yang ingin beralih ke bidang jasa atau UMKM, saya sudah meminta Disperindag serta Dinas Koperasi dan UKM untuk mengadakan pembinaan sesuai dengan yang diinginkan warga," ujar Harda di Sleman, Jumat.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemkab Sleman mengoptimalkan sinergi antarinstansi.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) diterjunkan langsung untuk memantau situasi di lapangan serta memfasilitasi kebutuhan mendesak para pekerja terdampak.

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Disperindag dan Dinas Koperasi UKM menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan jasa yang dirancang secara modular, disesuaikan dengan minat dan arah usaha yang ingin ditekuni warga.

Selain penanganan langsung kepada para pekerja, Pemkab Sleman meluncurkan terobosan baru berupa program pendampingan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga korban PHK.