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Kebakaran di Area Perbukitan Bantul, Mobil Damkar Kesulitan Menembus Medan Curam

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 12:11 WIB
Kebakaran di Area Perbukitan Bantul, Mobil Damkar Kesulitan Menembus Medan Curam - JPNN.com Jogja
Proses pemadaman api di area perbukitan di wilayah Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul pada Kamis (30/7). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Lahan seluas 300 meter persegi di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Gunung Gedhe, Dusun Nogosari, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul terbakar pada Kamis (30/7).

Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

Adapun lahan yang dilalap si jago merah masuk dalam kawasan sultan ground (SG).

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Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang petani yang sedang di sawah.

"Setelah melihat adanya kepulan asap, saksi segera melaporkan kepada kepala dusun," kata Iptu Rita, Jumat (30/7).

Beberapa saat kemudian tiba petugas damkar, sukarelawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Wukirsari dan warga bergotong royong memadamkan api.

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Menurutnya, proses pemadaman api terkendala kondisi medan yang curam sehingga sukar diakses kendaraan. 

"Lokasi kebakaran tidak seluruhnya dapat dijangkau armada damkar sehingga pemadaman dilakukan secara manual dengan memutus rambatan api," katanya. 

Kebakaran terjadi di area perbukitan yang berada di Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.
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TAGS   bantul kebakaran damkar kebakaran lahan lahan sultan ground kebakaran sultan ground polres bantul

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