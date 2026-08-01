JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Dimakamkan Siang Ini di Imogiri

Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Dimakamkan Siang Ini di Imogiri

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 13:39 WIB
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Dimakamkan Siang Ini di Imogiri - JPNN.com Jogja
Maestro Seni Rupa Nasirun meninggal dunia. Foto: IG @nasirunstudio

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dunia seni rupa Indonesia kehilangan salah satu maestro terbaiknya. Perupa kawakan asal Cilacap yang menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nasirun, meninggal dunia pada Sabtu pagi (1/8) sekitar pukul 05.58 WIB di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta.

Informasi tentang kabar duka tersebut dibenarkan oleh Bimo Aditya, tetangga almarhum yang tinggal di Perum Bayeman Permai, Onggobayan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

"Benar, ini saya persiapan menuju ke rumah duka," ujar Bimo saat dihubungi sekitar pukul 08.00 WIB.

Baca Juga:

Bimo menuturkan kepulangan almarhum cukup mengejutkan karena ia masih sempat berbincang dengan Nasirun pada Jumat sore.

Meski demikian, almarhum memang sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya dalam beberapa waktu terakhir.

"Memang akhir-akhir ini (Nasirun) mengeluh dada sakit dan ada asam lambung," kata Bimo.

Baca Juga:

Berdasarkan informasi dalam surat berita lelayu, jenazah almarhum direncanakan bakal dimakamkan di Makam Seniman Girisapto Imogiri, Tilamat, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, pada Sabtu siang pukul 14.00 WIB.

Profil dan Jejak Langkah Nasirun di Dunia Seni
Lahir di Cilacap pada 1 Oktober 1965, Nasirun mulai hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1983 untuk menimba ilmu seni.

Seniman rupa asal Cilacap, Nasirun, meninggal dunia pada Sabtu pagi. Dimakamkan siang ini di Makam Seniman Imogiri.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   seniman jogja nasirun nasirun meninggal dunia seni rupa profil nasirun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU