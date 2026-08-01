Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Dimakamkan Siang Ini di Imogiri

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dunia seni rupa Indonesia kehilangan salah satu maestro terbaiknya. Perupa kawakan asal Cilacap yang menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nasirun, meninggal dunia pada Sabtu pagi (1/8) sekitar pukul 05.58 WIB di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta.

Informasi tentang kabar duka tersebut dibenarkan oleh Bimo Aditya, tetangga almarhum yang tinggal di Perum Bayeman Permai, Onggobayan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

"Benar, ini saya persiapan menuju ke rumah duka," ujar Bimo saat dihubungi sekitar pukul 08.00 WIB.

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Bimo menuturkan kepulangan almarhum cukup mengejutkan karena ia masih sempat berbincang dengan Nasirun pada Jumat sore.

Meski demikian, almarhum memang sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya dalam beberapa waktu terakhir.

"Memang akhir-akhir ini (Nasirun) mengeluh dada sakit dan ada asam lambung," kata Bimo.

Berdasarkan informasi dalam surat berita lelayu, jenazah almarhum direncanakan bakal dimakamkan di Makam Seniman Girisapto Imogiri, Tilamat, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, pada Sabtu siang pukul 14.00 WIB.

Profil dan Jejak Langkah Nasirun di Dunia Seni

Lahir di Cilacap pada 1 Oktober 1965, Nasirun mulai hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1983 untuk menimba ilmu seni.