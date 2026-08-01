5 Bakal Calon Rektor UPN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Panitia Pemilihan Rektor (PPR) UPN "Veteran" Yogyakarta secara resmi menetapkan lima bakal calon rektor yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk masa jabatan periode 2026–2030. Penetapan ini menandai berakhirnya tahap penjaringan, termasuk perpanjangan masa pendaftaran yang bertujuan membuka peluang lebih luas bagi para pendaftar potensial.

Keputusan ini disahkan melalui Sidang Pleno Senat Universitas yang dituangkan dalam Berita Acara Resmi Nomor 34/UN62/KP.05.00/2026/SENAT pada Senin (27/7).

Sebelumnya, pihak kampus sempat mengumumkan empat nama pada 25 Juni 2026. Namun, selama masa perpanjangan pendaftaran, satu pendaftar mengundurkan diri dan dua pendaftar baru dinyatakan memenuhi syarat administrasi sehingga memunculkan total lima kandidat.

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Ketua Senat UPN "Veteran" Yogyakarta Mohammad Nurcholis mengatakan penetapan ini merupakan wujud komitmen dalam mengawal suksesi kepemimpinan yang transparan, objektif, dan akuntabel.

"Kehadiran bakal calon rektor dari internal maupun eksternal UPN “Veteran” Yogyakarta menunjukkan transparansi proses pemilihan. Keberagaman latar belakang dan pengalaman para kandidat diharapkan dapat memperkaya gagasan serta menghadirkan pilihan kepemimpinan terbaik bagi Kampus Bela Negara," ujar Prof Nurcholis.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor, Eko Teguh Paripurno menjelaskan bahwa kelima kandidat berhak melangkah ke tahap penyaringan.

Komposisinya terdiri dari empat akademisi internal UPN "Veteran" Yogyakarta dan satu akademisi eksternal yang memiliki reputasi nasional.

Berikut adalah daftar nama bakal calon yang lolos seleksi administrasi: