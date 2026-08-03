Aktivitas Erupsi Merapi Masih Tinggi, BPPTKG Imbau Masyarakat Tetap Waspada

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada periode 24 hingga 30 Juli 2026 masih cukup tinggi berupa erupsi efusif. Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, status aktivitas Gunung Merapi masih dipertahankan pada level 3 atau Siaga.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa data pemantauan hingga akhir Juli menunjukkan suplai magma di dalam tubuh Gunung Merapi masih terus berlangsung. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran di kawasan rawan bencana.

"Aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan resminya.

Selama sepekan pengamatan, BPPTKG mencatat terjadi 2 kali awan panas guguran (APG) dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter ke arah hulu Kali Boyong dan Kali Sat/Putih.

Selain itu, guguran lava teramati sebanyak 6 kali ke hulu Kali Boyong (jarak luncur maks. 2.000 m), 38 kali ke hulu Kali Krasak (maks. 2.000 m), 7 kali ke hulu Kali Bebeng (maks. 1.700 m), serta 48 kali ke hulu Kali Sat/Putih (maks. 2.000 m).

Dari segi kegempaan, jaringan seismik merekam 2 kali gempa APG, 31 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 551 kali gempa Fase Banyak (MP), 4 kali gempa Low Frequency (LF), 647 kali gempa Guguran (RF), dan 12 kali gempa Tektonik (TT). Meskipun demikian, intensitas kegempaan secara umum tercatat lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya.

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BPPTKG menegaskan potensi bahaya saat ini masih berfokus pada guguran lava dan awan panas di sektor selatan–barat daya serta tenggara.

Di sektor Selatan–Barat Daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km.