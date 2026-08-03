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Mobil Oleng hingga Masuk Jurang di Bantul

Senin, 03 Agustus 2026 – 07:45 WIB
Mobil Oleng hingga Masuk Jurang di Bantul - JPNN.com Jogja
Lokasi kejadian kecelakaan di Jalan Imogiri-Dlingo pada Minggu (2/8). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kecelakaan menimpa sebuah minibus di Jalan Imogiri-Dlingo, Kabupaten Bantul pada Minggu (2/8).

Minibus tersebut masuk jurang sedalam sekitar tiga meter.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan kecelakaan diduga disebabkan karena pengemudi kehilangan konsentrasi.

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"Pengemudi mengalami silau akibat sorot lampu kendaraan dari arah belakang," katanya.

Akibat hal tersebut kendaraan kehilangan kendali kemudian menabrak pembatas jembatan hingga masuk ke jurang.

Di dalam mobil tersebut terdapat tiga penumpang. Ketiganya mengalami luka-luka ringan.

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"Tidak ada korban jiwa. Seluruh korban hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis," ujarnya.

Kerugian akibat kerusakan dalam kecelakaan ini masih didata pihak kepolisian. (mcr25/jpnn)

Sebuah mobil membawa tiga penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Imogiri-Bantul

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   kecelakaan bantul kecelakaan tunggal jalan imogiri-dlingo kecelakaan jogja kecelakaan bantul

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