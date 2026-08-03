Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 3 Agustus 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling dan layanan corner hari ini, Senin 3 Agustus 2026.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY beserta Satpas Polresta Sleman menyiagakan sejumlah titik lokasi pelayanan untuk memudahkan warga mengurus perpanjangan SIM A dan SIM C tanpa perlu mengantre lama di kantor Satpas induk.

Berikut adalah daftar lokasi pelayanan perpanjangan SIM di wilayah DIY yang beroperasi hari ini:

1. Ditlantas Polda DIY

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB

Pelayanan SKUKP: 08.00 – 13.00 WIB

2. Polresta Sleman

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: 08.00 – 11.00 WIB

Satpas Induk Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB

Persyaratan Dokumen

Bagi pemohon yang hendak melakukan perpanjangan SIM, pastikan untuk menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut dari rumah:

KTP Asli beserta fotokopi

SIM Asli yang masih berlaku beserta fotokopi

BPJS Kesehatan (aktif/terdaftar)

Surat Keterangan Kesehatan

Surat Lulus Tes Psikologi

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya masih aktif.

Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis (mati), wajib mengajukan pembuatan SIM baru di kantor Satpas Induk. (mar3/jpnn)