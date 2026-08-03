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Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 3 Agustus 2026

Senin, 03 Agustus 2026 – 07:54 WIB
Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 3 Agustus 2026 - JPNN.com Jogja
Layanan SIM Keliling Yogyakarta hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling dan layanan corner hari ini, Senin 3 Agustus 2026.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY beserta Satpas Polresta Sleman menyiagakan sejumlah titik lokasi pelayanan untuk memudahkan warga mengurus perpanjangan SIM A dan SIM C tanpa perlu mengantre lama di kantor Satpas induk.

Berikut adalah daftar lokasi pelayanan perpanjangan SIM di wilayah DIY yang beroperasi hari ini:

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1. Ditlantas Polda DIY
SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB
Pelayanan SKUKP: 08.00 – 13.00 WIB

2. Polresta Sleman
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman: 08.00 – 11.00 WIB
Satpas Induk Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB

Persyaratan Dokumen
Bagi pemohon yang hendak melakukan perpanjangan SIM, pastikan untuk menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut dari rumah:

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  • KTP Asli beserta fotokopi
  • SIM Asli yang masih berlaku beserta fotokopi
  • BPJS Kesehatan (aktif/terdaftar)
  • Surat Keterangan Kesehatan
  • Surat Lulus Tes Psikologi

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya masih aktif.

Bagi pemilik SIM yang masa berlakunya telah habis (mati), wajib mengajukan pembuatan SIM baru di kantor Satpas Induk. (mar3/jpnn)

Warga Jogja yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM bisa melakukannya di layanan SIM Keliling pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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