Sekolah Rakyat Kulon Progo Memulai MPLS, Wabup Cek Kesiapannya

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kulon Progo memulai hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Jumat (31/7).

Sebanyak 359 siswa mengikuti MPLS di Aula SRT 1 Kulon Progo.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko.

"Mohon doanya saja agar putra-putri kita ini dapat menjalani masa sekolah dengan baik dan semoga kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa,” kata wabup.

Kegiatan MPLS akan dilaksanakan hingga 14 Agustus mendatang.

"Tadi kami mengecek langsung beberapa lokasi, termasuk ruang kelas dan tempat tidur di asrama. Kesiapannya sudah sangat bagus, matang, dan komplit. Harapan kami, dengan sarana yang nyaman ini, para murid bisa tidur nyenyak serta belajar secara maksimal," ujar Ambar.

Kepala Sekolah SRT 1 Kulon Progo Agus Ristanto memperinci SRT Kulon Progo terdiri dari 359 orang, dengan siswa SD ada 31 siswa, SMP 158 siswa dan siswa SMA sebanyak 170 orang.

"Mereka terbagi menjadi 11 rombongan belajar yang akan kami bersamai hingga nanti mereka lulus," katanya.