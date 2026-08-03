Ada Proyek Jembatan, Jalan Kweni–Druwo Bantul Ditutup Hingga Desember 2026

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pengguna jalan yang sering melintasi wilayah Sewon, Bantul, harap bersiap mencari rute alternatif.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bantul resmi memberlakukan penutupan jalan dan rekayasa arus lalu lintas terkait adanya Pekerjaan Jembatan di ruas Jl. Kweni–Druwo.

Penutupan jalan ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, yaitu mulai 3 Agustus hingga 7 Desember 2026.

Lokasi dan Rekayasa Arus Lalu Lintas

Pekerjaan fisik terpusat di kawasan Jl. Miri serta Jl. Kweni–Druwo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bantul telah menyiapkan skema pengalihan arus.

- Dari Simpang 4 Pelemsewu (Arah Barat): Kendaraan yang hendak menuju Jl. Miri akan dialihkan melalui Jl. KH. Ali Maksum.

- Dari Simpang 3 Pasar Niten (Arah Timur): Kendaraan yang hendak menuju Jl. Miri dialihkan melalui Jl. Pasar Niten.

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan agar tetap waspada dan menyesuaikan rute perjalanan selama proyek berlangsung.