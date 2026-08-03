Tren Joging yang Kian Digandrungi, Olahraga Murah dan Kaya Manfaat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Olahraga lari santai atau joging kini makin diminati masyarakat Indonesia sebagai pilihan aktivitas fisik yang mudah dan terjangkau. Dari sekian banyak jenis latihan fisik, joging sedang menjadi tren.

Berbeda dari lari biasa yang memacu intensitas tinggi, joging dilakukan dengan santai, memungkinkan pelakunya tetap tersenyum, mengobrol tanpa terengah-engah, dan bernapas dengan lega.

Pakar Fisiologi Olahraga Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Muttaqin membeberkan beragam keunggulan serta panduan penting agar masyarakat dapat memetik manfaat maksimal dari tren olahraga ini.

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Meski terkesan sederhana, Zainal mengingatkan agar masyarakat tidak mengabaikan persiapan dasar sebelum memulai joging.

Mengonsumsi air yang cukup sangat krusial untuk mencegah tubuh mengalami panas berlebih.

“Minumlah air 2–3 jam sebelum olahraga, minum lagi 30 menit sebelum mulai, dan dianjurkan minum setiap 15 menit saat beraktivitas,” ujar Zainal, Senin (3/8).

Penggunaan sepatu lari yang sesuai wajib hukumnya untuk meredam benturan sehingga dapat melindungi sendi lutut dan panggul dari cedera.

Pastikan pola tidur terjaga agar tubuh berada dalam kondisi siap menerima beban latihan.