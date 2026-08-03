IP UMY Buka Program Double Degree, Mahasiswa Bisa Dapat 2 Gelar Sekaligus

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjawab tantangan transformasi digital yang kian masif di sektor publik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) membuat terobosan baru. Mulai angkatan 2026, IP UMY resmi meluncurkan program double degree yang memungkinkan mahasiswanya mengantongi dua gelar sarjana sekaligus, yaitu Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dan Sarjana Komputer (S.Kom.).

Fasilitas kuliah lintas disiplin ini dapat dinikmati mahasiswa tanpa ada biaya tambahan.

Program bertajuk “Satu Kuliah, Dua Ijazah” ini terwujud berkat kolaborasi strategis antara Prodi IP UMY dengan Prodi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Fakultas Teknik UMY.

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Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya dibekali keahlian di bidang kebijakan dan administrasi publik, tetapi juga penguasaan analisis data serta teknologi AI.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY Awang Darumurti mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas.

“Pelayanan publik saat ini sudah bertransformasi menjadi layanan digital. Pemerintah kini memanfaatkan AI untuk menghasilkan kebijakan yang lebih cepat dan tepat,” ujar Awang pada Senin (3/8).

Awang mengatakan kurikulum bagi mahasiswa angkatan 2026 akan langsung diperkuat oleh mata kuliah dari Prodi AI.

Kurikulum ini dirancang agar mahasiswa mampu memanfaatkan AI dalam pengembangan aplikasi pemerintahan, analisis data publik, hingga pengambilan keputusan berbasis data.