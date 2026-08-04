Lansia di Sleman Tertemper Kereta Api Saat Menyeberang

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang lansia meninggal dunia setelah tertemper kereta api di timur Fly Over Janti, Kalurahan Caturtunggal,Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu (2/8).

Korban diketahui berinisial N (73) warga Kabupaten Gunungkidul.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan saat kejadian korban menyeberang membawa karung berisi rosokan.

"Saat korban berada di tengah jalur, ada KA Bengawan yang melaju dari arah barat menuju timur melintas. Warga sekitar sempat berteriak memperingatkan korban, tetapi karena jarak kereta sudah dekat kecelakaan tidak dapat dihindari," katanya, Senin (3/8).

Korban tertemper kereta api dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih sangat menyayangkan insiden yang terjadi.

Ia meminta agar masyarakat mematuhi rambu-rambu dan memastikan bahwa jalur yang dilalui aman.

"Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas di sekitar jalur KA karena berisiko," katanya. (mcr25/jpnn)