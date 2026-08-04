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Tega! Orang Tak Dikenal Buang Bayi di Semak-Semak

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:40 WIB
Tega! Orang Tak Dikenal Buang Bayi di Semak-Semak - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Penemuan bayi di Gunungkidul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Warga di Kalurahan Kemejing, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul dikagetkan dengan penemuan bayi pada Senin dini hari (3/8).

Bayi malang tersebut ditemukan di area semak-semak belakang rumah warga.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan kronologi bermula pada pukul 02.00 WIB saat jendela rumah seorang warga diketuk oleh tidak dikenal.

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Beberapa jam kemudian penghuni rumah mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari belakang rumahnya.

"Merasa penasaran dan curiga, Ibu Sutinem mendatangkan ketua RT setempat untuk bersama-sama mengecek sumber suara. Mereka mendapati sebuah tas berwarna coklat yang diletakkan di dalam semak-semak," ujarnya.

Setelah dicek ternyata di dalamnya terdapat bayi berjenis kelamin laki-laki.

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"Bayi tersebut langsung dievakuasi ke rumah RT sebelum dilarikan ke Puskesmas Semin 1," katanya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian saat ini masih mendalami kasus penemuan bayi tersebut. (mcr25/jpnn)

Warga Semin, Gunungkidul, menemukan bayi di semak-semak di belakang rumah pada Senin dini hari.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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