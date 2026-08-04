Warga Kalidadap 1 Bantul Mulai Kesulitan Air Bersih

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di Padukuhan Kalidadap 1, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Warga yang terdiri dari 8 RT itu kesulitan memenuhi air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Ketua RT 2 Sutarto mengatakan kekeringan kali ini lebih parah dibandingkan tahun lalu.

"Kekeringan mulai dirasakan warga bahkan saat bulan Juli," katanya, Selasa (4/8).

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat mengandalkan dua mata air, yaitu Sendang Padukan dan Sendang Wonosari.

Menurutnya, untuk mendapatkan air masyarakat harus memasang selang lalu ditiup hingga airnya mengalir ke rumah.

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"Pengambilan airnya dilakukan berjadwal," katanya

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keteraturan dalam distribusi air bersih. Pengambilan air di Sendang Padukan terjadwal pukul 07.00 WIB, 13.00 WIB dan 17.00 WIB.