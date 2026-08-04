PT KAI Pasang Portal di Perlintasan Sebidang Sedayu Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) di Sedayu, Kabupaten Bantul pada Senin (3/7).

JPL 707 tersebut diresmikan langsung oleh PT KAI dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul.

Upaya ini disebut sebagai langkah meningkatkan keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang.

Deputy EVP Daop 6 Yogyakarta Rahim Ramadhani mengatakan beroperasinya JPL 707 akan menghadirkan perlintasan sebidang yang lebih aman.

"Kami berharap kolaborasi ini terus terjalin untuk memperkuat budaya keselamatan di lingkungan perkeretaapian," katanya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengajak pengguna jalan bersama menjaga keselamatan dan mematuhi rambu lalu lintas.

"Fasilitas keselamatan yang telah tersedia akan memberikan manfaat optimal apabila diiringi dengan kedisiplinan seluruh pengguna jalan," kata Feni.

Pihaknya menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi demi menciptakan perlintasan sebidang yang aman dan tertib. (mcr25/jpnn)