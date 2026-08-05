Koperasi Merah Putih di Jogja Raup Omzet Fantastis dalam 6 Bulan

jogja.jpnn.com - JOGJA - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Demangan di Kota Yogyakarta meraup puluhan juta selama enam bulan awal operasionalnya.

Sejak Juli-Desember 2025 KKMP Demangan membukukan omzet sebesar Rp139.034.500.

Ketua KKMP Demangan Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan koperasi berbasis warga itu bertumpu pada unit usaha Batik Segoro Amarto Reborn dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk Air Jogja AYO.

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Menurutnya, koperasi dijalankan dengan model usaha berbasis kemitraan dengan sistem laku-bayar dan tanpa mengandalkan suntikan modal dari pemerintah maupun simpanan anggota.

"Kami ingin membuktikan bahwa koperasi dapat tumbuh melalui tata kelola yang baik dan kemitraan yang sehat. Kepercayaan menjadi modal utama kami," katanya, Rabu (5/8).

KKMP Demangan mengembangkan produksi sekaligus pemasaran batiknya bersama perajin dan pelaku UMKM.

Kemudian, Air Jogja AYO menjadi mitra produk AMDK untuk masyarakat.

"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat koperasi sebagai rumah bersama warga, memperluas jaringan usaha dan menghadirkan manfaat ekonomi," katanya. (mcr25/jpnn)