Pesan Istimewa dari Sultan HB X untuk 9 Orang Penting

jogja.jpnn.com - YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY di Bangsal Kepatihan pada Rabu (5/8).

Sembilan orang penting tersebut, yaitu:

Anna Rina Herbranti sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan,

Imam Pratanadi sebagai Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum,

Ana Windyawati sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik,

Aris Prasena sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY,

Raden Suci Rohmadi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY,

Anton Raharja sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,

Suyarno sebagai Kepala Dinas Sosial DIY,

Atik Sudarmi sebagai Kepala Dinas Pariwisata DIY,

Poniran sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY.

Sri Sultan berpesan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.

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"Jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Sumpah yang Saudara ucapkan hari ini akan menjadi saksi atas bagaimana amanah itu dijalankan dari hari ke hari," kata gubernur.

Dia mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ambisi mengejar kekuasaan.

"Kekuasaan dapat diberikan melalui satu lembar keputusan, tetapi kewibawaan tidak pernah lahir dari kertas. Kewibawaan lahir dari laku yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, sejarah, dan rakyat," katanya.

Lebih lanjut, pelantikan tersebut sekaligus menjadi penguatan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diamanatkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025.

Adanya sistem tersebut, promosi jabatan dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas. (mcr25/jpnn)