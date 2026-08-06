3 Kalurahan di Bantul Cuma Punya 1 Bacalon Lurah

jogja.jpnn.com - BANTUL - Sebanyak 86 orang telah mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon lurah di 30 kalurahan di Kabupaten Bantul.

Pendaftaran dibuka 4 Agustus 2026.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis tercatat paling banyak pendaftar dengan tujuh orang bakal calon lurah.

Kepala DPMK Bantul Afif Umahatun mengatakan ada tiga kalurahan yang hanya memiliki satu pendaftar sebagai bakal calon lurah.

Tiga kalurahan yang hanya memiliki satu pendaftar, yaitu Mangunan, Singosaren dan Wonolelo.

"Benar. Diperpanjang lima belas hari," kata Afif pada Rabu (5/8).

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Sesuai tahapan pelaksanaan, tiga kalurahan tersebut akan melaksanakan perpanjangan I masa pendaftaran.

Perpanjangan II akan dilanjutkan sepuluh hari lagi apabila masih belum ada pendaftar.