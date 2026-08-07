Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Jumat 7 Agustus 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Polda DIY beserta jajaran Satpas Polresta kembali menghadirkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026.

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan menyiapkan seluruh berkas persyaratannya agar proses perpanjangan berjalan lancar.

Berikut adalah daftar lokasi pelayanan perpanjangan SIM yang beroperasi di wilayah DIY pada hari ini:

1. SIM Corner & Layanan Ditlantas Polda DIY

SIM Corner Jogja City Mall (JCM)

Waktu: 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai MallWaktu: 09.30 – 13.00 WIB

Pelayanan SKUKP Ditlantas Polda DIY

Waktu: 08.00 – 13.00 WIB

2. Satpas Polresta Sleman

Lokasi Tetap (Satpas Polresta Sleman)

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Syarat dan Ketentuan Perpanjangan SIM

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon wajib mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas.

Dokumen dan kelengkapan yang wajib dibawa pemohon meliputi: