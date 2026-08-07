JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Jumat 7 Agustus 2026

Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Jumat 7 Agustus 2026

Jumat, 07 Agustus 2026 – 07:14 WIB
Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Jumat 7 Agustus 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Polda DIY beserta jajaran Satpas Polresta kembali menghadirkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026.

Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan menyiapkan seluruh berkas persyaratannya agar proses perpanjangan berjalan lancar.

Berikut adalah daftar lokasi pelayanan perpanjangan SIM yang beroperasi di wilayah DIY pada hari ini:

Baca Juga:

1. SIM Corner & Layanan Ditlantas Polda DIY
SIM Corner Jogja City Mall (JCM)
Waktu: 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai MallWaktu: 09.30 – 13.00 WIB
Pelayanan SKUKP Ditlantas Polda DIY
Waktu: 08.00 – 13.00 WIB

2. Satpas Polresta Sleman
Lokasi Tetap (Satpas Polresta Sleman)
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Syarat dan Ketentuan Perpanjangan SIM
Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon wajib mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas.

Baca Juga:

Dokumen dan kelengkapan yang wajib dibawa pemohon meliputi:

  • KTP Asli dan fotokopi
  • SIM Asli yang masih berlaku dan fotokopi
  • Kartu BPJS Kesehatan (untuk wilayah tertentu/sesuai ketentuan)
  • Surat Keterangan Kesehatan Surat Keterangan Psikologi (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Jogja pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini Jadwal SIM keliling sim keliling Jogja sim keliling yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia