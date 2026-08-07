Jadwal Pelayanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Jumat 7 Agustus 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Polda DIY beserta jajaran Satpas Polresta kembali menghadirkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026.
Masyarakat diimbau untuk datang lebih awal dan menyiapkan seluruh berkas persyaratannya agar proses perpanjangan berjalan lancar.
Berikut adalah daftar lokasi pelayanan perpanjangan SIM yang beroperasi di wilayah DIY pada hari ini:
1. SIM Corner & Layanan Ditlantas Polda DIY
SIM Corner Jogja City Mall (JCM)
Waktu: 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai MallWaktu: 09.30 – 13.00 WIB
Pelayanan SKUKP Ditlantas Polda DIY
Waktu: 08.00 – 13.00 WIB
2. Satpas Polresta Sleman
Lokasi Tetap (Satpas Polresta Sleman)
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Syarat dan Ketentuan Perpanjangan SIM
Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon wajib mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas.
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Dokumen dan kelengkapan yang wajib dibawa pemohon meliputi:
- KTP Asli dan fotokopi
- SIM Asli yang masih berlaku dan fotokopi
- Kartu BPJS Kesehatan (untuk wilayah tertentu/sesuai ketentuan)
- Surat Keterangan Kesehatan Surat Keterangan Psikologi (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM Keliling di Jogja pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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