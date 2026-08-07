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Akhir Pekan Tiba! Ini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 7 Agustus 2026

Jumat, 07 Agustus 2026 – 07:27 WIB
Akhir Pekan Tiba! Ini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 7 Agustus 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: 21cineplex

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menyambut weekend, deretan film blockbuster Hollywood hingga sajian drama lokal pilihan siap menghibur pencinta film di Yogyakarta.

Hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, bioskop-bioskop favorit seperti Plaza Ambarukmo XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Pakuwon Mall, dan CGV Transmart Maguwo menghadirkan beragam tayangan seru mulai dari Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, hingga film keluarga Kado untuk Ibu.

Berikut rangkuman jadwal penayangan lengkapnya untuk Anda:

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1. Plaza Ambarukmo XXI (Ambarukmo Plaza)
Spider-Man: Brand New Day (R13+)
Jam tayang: 11:45 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 17:15 | 18:30 | 19:45 | 20:00 | 21:15
Deep Water (R13+ | 107 Menit)
Jam tayang: 12:05
Maju: Jejak Pahit Si Kembang Gula (SU | 98 Menit)
Jam tayang: 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45
Dear You (R13+ | 119 Menit)
Jam tayang: 13:30 | 15:50 | 18:10 | 20:30

2. Empire XXI
Deep Water (R13+)
Jam tayang: 12:05 | 18:35
The Odyssey (R13+ | 172 Menit)
Jam tayang: 12:05 | 15:20 | 20:45
Spider-Man: Brand New Day (R13+ | 145 Menit)
Jam tayang: 12:30 | 13:00 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:45 | 20:45 | 21:15
Kado untuk Ibu (SU | 92 Menit)
Jam tayang: 13:10 | 15:05 | 17:00 | 18:55 | 20:50

3. Jogja City Mall XXI
Spider-Man: Brand New Day (R13+)
Jam tayang: 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:45 | 20:15 | 21:15
Deep Water (R13+ | 107 Menit)
Jam tayang: 12:25 | 16:45 | 21:05
Kado untuk Ibu (SU | 92 Menit)
Jam tayang: 13:00 | 14:50 | 16:40 | 18:30 | 20:20
The Odyssey (R13+ | 172 Menit)
Jam tayang: 13:20 | 16:30 | 19:40
Dear You (R13+ | 119 Menit)
Jam tayang: 14:30 | 18:50

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4. CGV Pakuwon Mall Yogyakarta

Spider-Man: Brand New Day (13+ | 145 Menit)

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026.
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