11.099 Mahasiswa Baru UGM Ikuti Pengenalan Kampus

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengelar rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PIONIR) pada 3-15 Agustus 2026.

PIONIR kali ini mengusung tema "Mengukir Jati Diri Gadjah Mada Muda, Berdikari Membangun Bangsa" yang diikuti 11.099 mahasiswa baru.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan bahwa PIONIR dirancang sebagai ruang pembelajaran awal bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan akademik sekaligus memperkuat karakter.

“Melalui PIONIR, mahasiswa dibangun fondasi karakter agar menjadi pelopor dan inisiator, memiliki kepedulian, kepekaan, dan empati terhadap sesama serta lingkungan,” katanya, Senin (3/8).

Dia berharap Gadjah Mada Muda nantinya mampu memberikan kontribusi yang berdampak, baik di tingkat lokal maupun global.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito mengatakan dari total mahasiswa yang diterima 9.154 mahasiswa Program Sarjana dan 1.945 mahasiswa Program Sarjana Terapan.

Kemudian, 1.101 mahasiswa atau 9,92 persen merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Adapula 54 mahasiswa asing yang mengikuti program sarjana maupun double degree.