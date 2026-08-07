Nasib Dokter PPDS UGM yang Berkomentar Nirempati Terhadap Pasien BPJS

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara praktik seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Langkah ini merupakan imbas dari komentar nirempati yang dilayangkan oknum mahasiswa tersebut di media sosial.

Kasus ini berawal dari unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan melalui akun Threads @yurizaltrich pada 22 Juli 2026.

Dalam unggahannya, ia mengeluhkan pelayanan rumah sakit lantaran harus menunggu hingga 8 jam namun belum kunjung mendapatkan ruangan perawatan.

Unggahan tersebut kemudian mendadak viral seusai dipenuhi berbagai komentar negatif dari netizen.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, sejumlah akun yang memberikan komentar kurang bijak tersebut disinyalir berstatus sebagai tenaga kesehatan (nakes).

Salah satu komentar yang menyita perhatian publik diketahui ditulis oleh Elda Putri Rahardini, peserta PPDS FKKMK UGM.

Baca Juga: Duduk Perkara THR Insentif yang Diprotes Pegawai RSUP Dr Sardjito

Sorotan publik terhadap kasus ini kian membesar setelah beredar kabar bahwa pemilik akun, Yurizal Tri Chaerawan, dilaporkan meninggal dunia.

Menanggapi kabar yang beredar, Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr. Sardjito Banu Hermawan menegaskan bahwa oknum yang bersangkutan bukanlah pegawai tetap rumah sakit, melainkan peserta didik.