JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Talud Amblas Mengancam Akses Jalan Warga di Sitimulyo Bantul

Talud Amblas Mengancam Akses Jalan Warga di Sitimulyo Bantul

Jumat, 07 Agustus 2026 – 20:21 WIB
Talud Amblas Mengancam Akses Jalan Warga di Sitimulyo Bantul - JPNN.com Jogja
Warga menunjukkan kondisi talud di Padukuhan Pagergunung, Sitimulyo, Piyungan, Bantul pada Kamis (6/8). Foto: Humas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi C DPRD DIY meninjau kerusakan talud di Padukuhan Pagergunung, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul pada Kamis (6/8).

Kerusakan talud tersebut mengancam akses jalan di sepanjang bantaran Sungai Opak.

Banjir pada musim hujan menggerus tepian sungai hingga amblas.

Baca Juga:

Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro mengatakan bahwa kondisi ini harus segera ditangani. 

"Kami ke sini merespons aduan warga mengenai adanya kerusakan talud Sungai Opak yang telah mengakibatkan jalan amblas, makam dan tanah wakaf tergerus," katanya. 

Anggota dewan sepakat bahwa perlu sinergi pemerintah, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu (BBWSSO) dan warga dalam mencari solusi permanen dalam mengurangi risiko abrasi.

Baca Juga:

Tokoh masyarakat Pagergunung, Yanto mengatakan masyarakat secara swadaya membangun talud darurat menggunakan ban bekas dan batu serta pasir.

Upaya itu ternyata tidak cukup talud darurat karena tidak mampu menahan debit air.

Anggota dewan meninjau laporan warga terkait jalan amblas sebuah talud yang mengancam akses jalan di bantaran Sungai Opak.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   DPRD DIY bantul sungai opak talud komisi c DPRD DIY talud amblas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia