Talud Amblas Mengancam Akses Jalan Warga di Sitimulyo Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi C DPRD DIY meninjau kerusakan talud di Padukuhan Pagergunung, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul pada Kamis (6/8).

Kerusakan talud tersebut mengancam akses jalan di sepanjang bantaran Sungai Opak.

Banjir pada musim hujan menggerus tepian sungai hingga amblas.

Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro mengatakan bahwa kondisi ini harus segera ditangani.

"Kami ke sini merespons aduan warga mengenai adanya kerusakan talud Sungai Opak yang telah mengakibatkan jalan amblas, makam dan tanah wakaf tergerus," katanya.

Anggota dewan sepakat bahwa perlu sinergi pemerintah, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu (BBWSSO) dan warga dalam mencari solusi permanen dalam mengurangi risiko abrasi.

Tokoh masyarakat Pagergunung, Yanto mengatakan masyarakat secara swadaya membangun talud darurat menggunakan ban bekas dan batu serta pasir.

Upaya itu ternyata tidak cukup talud darurat karena tidak mampu menahan debit air.