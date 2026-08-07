Unik! Kejuaraan Sepatu Roda Digelar di Pantai Sepanjang Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Sebanyak 458 atlet mengikuti Kejuaraan Open Sepatu Roda Bupati Gunungkidul Cup III di Pantai Sepanjang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ajang ini berlangsung mulai 7-9 Agustus 2026 yang dimeriahkan oleh atlet dari tujuh provinsi.

Ketua Panitia Erfanto mengatakan ajang tahun ini berbeda konsepnya dengan agenda sebelumnya.

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Pada perhelatan ketiga ini, turnamen digelar di bibir Pantai Sepanjang.

"Kami mengemas kejuaraan dengan konsep baru. Jalan hasil penataan Pantai Sepanjang kami manfaatkan menjadi arena drag race sepatu roda 100 meter untuk kelas standar maupun speed," ujarnya.

Perubahan vanue turnamen ini menurutnya untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi para peserta turnamen.

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"Tahun ini kami ingin memberikan pengalaman berbeda sekaligus mendukung pengembangan sport tourism di Gunungkidul," kata Erfanto.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan konsep baru ini menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat sekitar.