Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 8 Agustus 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner yang beroperasi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026.

Berikut adalah rincian lokasi dan jadwal pelayanan perpanjangan SIM di wilayah DIY untuk hari ini:

1. Ditlantas Polda DIY

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB

Pelayanan SKUKP: 08.00 – 13.00 WIB

2. Satpas Polresta Sleman

Pelayanan Tetap Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB

Bus SIM Keliling Malam Minggu: Lokasi: Lobi Sleman City Hall (SCH)

Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Layanan Mall Pelayanan Publik/MPP dan SIMMADE Sleman tidak beroperasi pada hari Sabtu.

Syarat Perpanjangan SIM

Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Pastikan Anda membawa dokumen persyaratan berikut sebelum mendatangi lokasi:

KTP Asli beserta fotokopi

SIM Asli yang masih berlaku beserta fotokopi

Kartu BPJS Kesehatan (aktif)

Surat Keterangan Kesehatan * Surat Keterangan Psikologi

Disarankan untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang dan pastikan melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku SIM habis karena SIM yang telah melewati masa berlaku harus mengajukan penerbitan SIM baru. (mar3/jpnn)