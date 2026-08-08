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Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 8 Agustus 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 08:50 WIB
Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Sabtu 8 Agustus 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Jogja. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang hendak memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling dan SIM Corner yang beroperasi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026.

Berikut adalah rincian lokasi dan jadwal pelayanan perpanjangan SIM di wilayah DIY untuk hari ini:

1. Ditlantas Polda DIY
SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB
Pelayanan SKUKP: 08.00 – 13.00 WIB

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2. Satpas Polresta Sleman
Pelayanan Tetap Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB
Bus SIM Keliling Malam Minggu: Lokasi: Lobi Sleman City Hall (SCH)
Waktu: 19.00 – 21.00 WIB

Layanan Mall Pelayanan Publik/MPP dan SIMMADE Sleman tidak beroperasi pada hari Sabtu.

Syarat Perpanjangan SIM
Layanan SIM Keliling dan SIM Corner hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

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Pastikan Anda membawa dokumen persyaratan berikut sebelum mendatangi lokasi:
KTP Asli beserta fotokopi
SIM Asli yang masih berlaku beserta fotokopi
Kartu BPJS Kesehatan (aktif)
Surat Keterangan Kesehatan * Surat Keterangan Psikologi

Disarankan untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang dan pastikan melakukan perpanjangan sebelum masa berlaku SIM habis karena SIM yang telah melewati masa berlaku harus mengajukan penerbitan SIM baru. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM keliling di Jogja pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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TAGS   sim keliling sim keliling Jogja Bus sim keliling sim keliling sleman

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