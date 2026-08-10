Seorang Pria Mengamuk, Rusak Palang Pintu Kereta Api di Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah video memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor merusak palang pintu kereta api viral di media sosial.

Dalam unggahan di akun Instagram Merapi Uncover, kejadian tersebut berada di wilayah Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman.

Pria menggunakan sepeda motor tampak mengamuk dengan merusak fasilitas palang pintu kereta api.

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Setelah merusak palang pintu, ia lalu menerobos perlintasan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih sangat menyayangkan kejadian di Palang Pintu Perlintasan JPL 734 tersebut.

Setelah aksi perusakan tersebut pihaknya langsung melakukan perbaikan.

"KAI Daop 6 juga membuat laporan resmi kepada kepolisian agar dapat diproses lanjut sesuai ketentuan," katanya, Minggu (9/8).

Dia menegaskan bahwa aksi tersebut jelas sebuah pelanggaran hukum.