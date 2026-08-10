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Seorang Pria Mengamuk, Rusak Palang Pintu Kereta Api di Sleman

Senin, 10 Agustus 2026 – 07:50 WIB
Seorang Pria Mengamuk, Rusak Palang Pintu Kereta Api di Sleman - JPNN.com Jogja
Daop 6 Yogyakarta memperbaiki palang pintu yang dirusak orang tak bertanggung jawab. Foto: KAI

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sebuah video memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor merusak palang pintu kereta api viral di media sosial.

Dalam unggahan di akun Instagram Merapi Uncover, kejadian tersebut berada di wilayah Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman. 

Pria menggunakan sepeda motor tampak mengamuk dengan merusak fasilitas palang pintu kereta api.

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Setelah merusak palang pintu, ia lalu menerobos perlintasan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih sangat menyayangkan kejadian di Palang Pintu Perlintasan JPL 734 tersebut. 

Setelah aksi perusakan tersebut pihaknya langsung melakukan perbaikan. 

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"KAI Daop 6 juga membuat laporan resmi kepada kepolisian agar dapat diproses lanjut sesuai ketentuan," katanya, Minggu (9/8).

Dia menegaskan bahwa aksi tersebut jelas sebuah pelanggaran hukum.

Sebuah video viral seorang pengendara sepeda motor tidak sabar menunggu kereta lewat sehingga merusak palang pintu.
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TAGS   palang pintu kereta sleman perusakan palang pintu PT KAI Daop 6 Yogyakarta perlintasan kereta api gamping video viral

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