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Tembok Sekolah di Sleman yang Dibangun Tahun 1980 Roboh, 10 Warga Kena Runtuhan

Senin, 10 Agustus 2026 – 14:07 WIB
Tembok Sekolah di Sleman yang Dibangun Tahun 1980 Roboh, 10 Warga Kena Runtuhan - JPNN.com Jogja
Lokasi tembok roboh di SDN Minomartani 2, Sleman. Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Tembok pembatas di SDN Minomartani 2, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman roboh pada Minggu (9/8).

Saat kejadian sekitar pukul 08.00 WIB tersebut sejumlah warga sedang duduk di lokasi setelah mengikuti acara jalan sehat dan senam.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan tiba-tiba tembok roboh menimpa warga.

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"Peristiwa tersebut mengakibatkan 10 warga mengalami luka-luka," ujarnya. 

Selanjutnya para korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. 

"Dari hasil olah TKP, tembok yang roboh memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan panjang 20 meter," ujarnya. 

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Tembok dari batako semen itu disebut dibangun pada 1980.

Menurutnya, tembok yang roboh tidak ditemukan pondasi maupun besi cor penyangga yang memadai. 

Tembok berusia 46 tahun di SDN Minomartani 2 roboh dan menimpa warga yang sedang istirahat.
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TAGS   sleman polresta sleman tembok roboh sdn minomartani 2 tembok sekolah roboh

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