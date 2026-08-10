Tembok Sekolah di Sleman yang Dibangun Tahun 1980 Roboh, 10 Warga Kena Runtuhan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Tembok pembatas di SDN Minomartani 2, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman roboh pada Minggu (9/8).

Saat kejadian sekitar pukul 08.00 WIB tersebut sejumlah warga sedang duduk di lokasi setelah mengikuti acara jalan sehat dan senam.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan tiba-tiba tembok roboh menimpa warga.

"Peristiwa tersebut mengakibatkan 10 warga mengalami luka-luka," ujarnya.

Selanjutnya para korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan lebih lanjut.

"Dari hasil olah TKP, tembok yang roboh memiliki tinggi sekitar 1,5 meter dan panjang 20 meter," ujarnya.

Tembok dari batako semen itu disebut dibangun pada 1980.

Menurutnya, tembok yang roboh tidak ditemukan pondasi maupun besi cor penyangga yang memadai.