Peternak Bagikan Ayam Gratis di Malioboro, Keluhkan Harga Telur

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Peternak ayam yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Petelur Yogyakarta (P3Y) menggelar aksi damai di DPRD DIY pada Senin (10/8).

Aksi ini dibalut dengan pembagian ayam petelur gratis kepada warga sebagai bentuk keresahan terhadap tata niaga bahan baku yang tidak berpihak pada peternak rakyat.

Sekitar 1.500 ekor ayam dibagikan oleh peternak dari Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul tersebut di sepanjang Malioboro.

Koordinator Paguyuban Peternak Ayam Petelur Gunungkidul, Subandi mengatakan mereka mengeluhkan harga telur yang tidak sebanding dengan biaya operasional.

“Permasalahan peternak sekarang harga telur murah, sementara biaya operasional mahal. Harapan kami pemerintah bisa mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini, termasuk menjaga keseimbangan supply and demand karena populasi ayam saat ini sudah berlebih,” katanya.

Pembagian ayam secara gratis menjadi langkah peternak untuk mengurangi populasi ayam yang sudah tua dan tidak lagi produktif.

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Anggota Komisi A DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan mengatakan pemerintah harus berperan di sini dengan melakukan intervensi harga.

"Pemerintah harus segera turun tangan. Bagaimana agar harga pakan ini lebih terjangkau sehingga peternak bisa tetap tumbuh dan pasar telur tetap berjalan,” ujar Sofyan.