JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Seorang Pria Mengamuk, Merusak Bendera Merah Putih di Depan Rumah Warga

Seorang Pria Mengamuk, Merusak Bendera Merah Putih di Depan Rumah Warga

Selasa, 11 Agustus 2026 – 10:15 WIB
Seorang Pria Mengamuk, Merusak Bendera Merah Putih di Depan Rumah Warga - JPNN.com Jogja
Rekaman CCTV perusakan bendera merah putih. Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria merusak bendera merah putih di depan rumah warga.

Pria yang mengendarai sepeda motor itu tampak tiba-tiba menarik bendera yang terpasang di sebuah tiang.

Dia lalu mencopot bendera tersebut sambil bergumam kepada pemilik rumah.

Baca Juga:

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan polisi saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut.

Beredar informasi bahwa pelaku adalah orang yang sama dalam kasus perusakan palang pintu kereta api di Banyuraden, Gamping, Sleman.

"Mengenai informasi yang berkembang di media sosial yang mengaitkan pelaku dengan video perusakan bendera merah putih di wilayah Bantul bahwa Polresta Sleman dan Polres Bantul sedang melakukan pendalaman intensif," katanya, Senin (10/8).

Baca Juga:

Kepolisian berusaha memastikan kecocokan data dan identitas pelaku dalam dua peristiwa di dua tempat berbeda tersebut.

Sebelumnya, polisi telah menangkap pria yang merusak palang pintu kereta api di wilayah Banyuraden.

Pria perusak bendera merah putih di Bantul terekam CCTV. Polisi sedang menyelidiki identitas pelaku.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   perusak bendera merah putih bendera merah putih perusakan bendera berita viral bantul video viral

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU