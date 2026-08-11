Seorang Pria Mengamuk, Merusak Bendera Merah Putih di Depan Rumah Warga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria merusak bendera merah putih di depan rumah warga.

Pria yang mengendarai sepeda motor itu tampak tiba-tiba menarik bendera yang terpasang di sebuah tiang.

Dia lalu mencopot bendera tersebut sambil bergumam kepada pemilik rumah.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan polisi saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut.

Beredar informasi bahwa pelaku adalah orang yang sama dalam kasus perusakan palang pintu kereta api di Banyuraden, Gamping, Sleman.

"Mengenai informasi yang berkembang di media sosial yang mengaitkan pelaku dengan video perusakan bendera merah putih di wilayah Bantul bahwa Polresta Sleman dan Polres Bantul sedang melakukan pendalaman intensif," katanya, Senin (10/8).

Kepolisian berusaha memastikan kecocokan data dan identitas pelaku dalam dua peristiwa di dua tempat berbeda tersebut.

Sebelumnya, polisi telah menangkap pria yang merusak palang pintu kereta api di wilayah Banyuraden.