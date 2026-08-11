Wifi Gratis Kini Tersedia di Stasiun Yogyakarta, Solo dan Sekitarnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta resmi menghadirkan fasilitas jaringan Wifi gratis di 33 stasiun di wilayah kerjanya.

Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kenyamanan serta mempermudah mobilitas digital dan komunikasi para pelanggan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan penyediaan fasilitas ini merupakan komitmen berkelanjutan KAI untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa kereta api.

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"KAI Daop 6 Yogyakarta memberikan layanan tambahan dan memudahkan penumpang dalam koneksi internet dan komunikasi. Kami telah menghadirkan Wifi gratis di 33 stasiun, antara lain Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, hingga Stasiun Purwosari," ujar Feni dalam keterangan tertulisnya.

Koneksi internet yang disediakan di area stasiun tidak main-main. Kecepatan yang ditawarkan berkisar antara 100 hingga 400 Mbps.

Kecepatan ini dinilai sangat mumpuni untuk mendukung berbagai aktivitas penumpang selagi menunggu jadwal keberangkatan kereta.

Feni menambahkan bahwa pada kini, akses internet telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari memesan transportasi lanjutan, berkomunikasi, hingga menyelesaikan pekerjaan.

"Kami berharap pengguna jasa kereta api dapat memanfaatkan fasilitas akses Wifi gratis ini secara bijak untuk mendukung aktivitas positif sehari-hari," lanjutnya.