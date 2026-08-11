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Komisi V DPR RI Tinjau Progres Renovasi Jembatan Kewek

Selasa, 11 Agustus 2026 – 18:48 WIB
Komisi V DPR RI Tinjau Progres Renovasi Jembatan Kewek - JPNN.com Jogja
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya memantau perkembangan renovasi Jembatan Kewek pada Selasa (11/8). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meninjau progres renovasi Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta pada Selasa (11/8).

Danang mengatakan peninjauan merupakan bagian dari pengawasan anggota dewan terhadap proyek renovasi tersebut.

Menurutnya, progres renovasi Jembatan Kewek saat ini masih sesuai perencanaan awal.

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"Kalau dilihat dari progres memang sesuai rencana. Semoga akhir tahun ini bisa selesai," ujarnya.

Saat ini pekerjaan konstruksi masih difokuskan untuk membongkar fondasi jembatan lama.

"Untuk desain akan mengikuti yang lama dan sudah mendapatkan persetujuan Ngarsa Dalem (Gubernur DIY)," katanya.

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Dia menegaskan renovasi tidak akan menghilang nilai historis jembatan yang berusia lebih dari 100 tahun itu.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) DIY Tisara Sita menambahkan bahwa proses pengerjaan fondasi telah selesai dikerjakan.

Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta sedang direnovasi. Anggota komisi V DPR RI hari ini meninjau progres pembangunan jembatan 10 tahun tersebut.
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TAGS   renovasi jembatan kewek komisi v dpr Danang Wicaksana

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